У квартирі в Борисполі поліція виявила тіло чоловіка з ножовим пораненням



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Чоловік отримав смертельні ножові поранення Фото ілюстративне

Після спільного розпивання алкогольних напоїв гість кухонним ножем наніс господареві квартири поранення

До поліції надійшло повідомлення про зникнення 62-річного чоловіка у місті Бориспіль. Колеги повідомили, що декілька днів чоловік не виходить на зв'язок та не з’явився на роботі.

Патрульні та слідчо-оперативна група місцевої поліції прибули за адресою проживання чоловіка для перевірки інформації. В квартирі правоохоронці виявили тіло власника квартири з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Тіло померлого направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

До розкриття злочину долучилися працівники Управління карного розшуку, Слідчого управління та інших оперативних підрозділів. Безперервна робота дала свій результат.

Оперативники покроково відтворили останні дні життя потерпілого, встановили і відпрацювали інформацію щодо осіб, з якими контактував загиблий, а також одночасно спростували «алібі» підозрюваного.

Встановлено, що після спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками стався конфлікт. Під час сварки гість кухонним ножем наніс господареві поранення, від яких чоловік помер.

В результаті кропіткої роботи оперативники встановили особу, яка причетна до даного злочину. Ним виявився 63-річний місцевий житель. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На даний час суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Слідство триває.