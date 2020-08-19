У Києві затримали «мінера» посольств США і Туреччини
1 серпня правопорушник здійснив два телефонних дзвінки на лінію «102» і надав хибне повідомлення про «замінування» будівель двох посольств
46-річному громадянину Вірменії загрожує до шести років позбавлення волі
У Києві затримали підозрюваного у «замінуванні» посольств США і Туреччини. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба столичний прокуратури.
Так, київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії.
«1 серпня 2020 року правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонних дзвінки на лінію «102» і надав хибне повідомлення про «замінування» будівель двох посольств», - йдеться у повідомленні.
В результаті вибухівки не знайшли, а «мінера» пізніше вдалося розшукати.
«Зараз затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - йдеться в повідомленні.
За скоєне чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.
Раніше оперативники затримали чоловіка, який «замінував» вулицю в центрі Києва.