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    У Києві затримали «мінера» посольств США і Туреччини

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    <p>1 серпня правопорушник здійснив два телефонних дзвінки на лінію &laquo;102&raquo; і надав хибне повідомлення про &laquo;замінування&raquo; будівель двох посольств</p> - У Києві затримали «мінера» посольств США і Туреччини

    1 серпня правопорушник здійснив два телефонних дзвінки на лінію «102» і надав хибне повідомлення про «замінування» будівель двох посольств

    Фото: посольство США в Києві

    46-річному громадянину Вірменії загрожує до шести років позбавлення волі

    У Києві затримали підозрюваного у «замінуванні» посольств США і Туреччини. Йому повідомили про підозру.

    Про це повідомляє пресслужба столичний прокуратури.

    Так, київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії.

    «1 серпня 2020 року правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонних дзвінки на лінію «102» і надав хибне повідомлення про «замінування» будівель двох посольств», - йдеться у повідомленні.

    В результаті вибухівки не знайшли, а «мінера» пізніше вдалося розшукати.

    «Зараз затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - йдеться в повідомленні.

    За скоєне чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

    Раніше оперативники затримали чоловіка, який «замінував» вулицю в центрі Києва.

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