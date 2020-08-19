У Києві затримали «мінера» посольств США і Туреччини



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1 серпня правопорушник здійснив два телефонних дзвінки на лінію «102» і надав хибне повідомлення про «замінування» будівель двох посольств Фото: посольство США в Києві

46-річному громадянину Вірменії загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві затримали підозрюваного у «замінуванні» посольств США і Туреччини. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба столичний прокуратури.

Так, київська місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру 46-річному громадянину Вірменії.

«1 серпня 2020 року правопорушник з власного мобільного телефону здійснив два телефонних дзвінки на лінію «102» і надав хибне повідомлення про «замінування» будівель двох посольств», - йдеться у повідомленні.

В результаті вибухівки не знайшли, а «мінера» пізніше вдалося розшукати.

«Зараз затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - йдеться в повідомленні.

За скоєне чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше оперативники затримали чоловіка, який «замінував» вулицю в центрі Києва.