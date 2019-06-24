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    Молодика, який жорстоко вбив дитину, заарештовано на два місяці (фото)

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    <p>Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у жорстокому вбивстві 9-річного хлопчика</p> - Молодика, який жорстоко вбив дитину, заарештовано на два місяці (фото)

    Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у жорстокому вбивстві 9-річного хлопчика

    Фото: Прокуратура Києва

    Два місяці тримання під вартою без права на заставу отримав 30-річний чоловік

    Сьогодні, 24 червня, у Дарницькому районному суді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу 30-річному чоловіку, який увечері 22 червня заманив до озера Вирлиця 9-річного хлопчика (пасинка свого брата) та з метою помсти родичу заподіяв малолітній дитині смерть. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати відносно підозрюваного найсуворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою без альтернативи.

    Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи.

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    Нагадаємо, що прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба, нанісши близько 30 ударів. Після чого молотком, який заздалегідь приготував, зловмисник спричинив дитині декілька ударів в область голови. У зв’язку із отриманими травмами хлопчик загинув на місці.

    З метою приховати сліди злочину, вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду. 

    Тіло хлопчика було знайдено на наступний день

    Чоловіку оголошено підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітньої дитини). 

    За вчинене підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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