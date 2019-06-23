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    Зарізали, а потім втопили: у Києві знайшли мертвим 9-річного хлопчика

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    Зарізали, а потім втопили: у Києві знайшли мертвим 9-річного хлопчика

    Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся

    У Дарницькому районі Києва знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук.

    Про це повідомляє «Еспресо».

    Так, згідно з інформацією, в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика. Він пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся.

    Від учора його оголосили у розшук. Але вже сьогодні 9-річного Захара знайшли мертвим.

    За попередньою інформацією, його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі.

    На місці працюють слідчі з‘ясовують обставини моторошної події.

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