Вбивство хлопчика у Києві: з'явилися нові деталі моторошної трагедії



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Тіло хлопчика знайшли в озері Вирлиця

За попередніми даними, тілесні ушкодження завдав родич хлопчика

Тіло 9-річного хлопчика, якого знайшли мертвим у неділю, 23 червня, о 17:00 в озері Вирлиця у Києві, знаходилось на відстані 1 м від берега на поверхні води. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники за допомогою підручних засобів дістали тіло дитини та передали його правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, правоохоронці оглянули труп і виявили сліди насильницької смерті на тілі дитини.

Інформатор з посиланням на власні джерела пише, що, попередньо, тілесні ушкодження завдав родич хлопчика. Причиною цього став конфлікт. Після скоєння злочину чоловік сховав тіло в озері. У підозрюваного зафіксовані психічні відхилення.

Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся.

За попередньою інформацією, його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі.

На місці працювали слідчі.