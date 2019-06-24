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    Вбивство хлопчика у Києві: з'явилися нові деталі моторошної трагедії

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    Тіло хлопчика знайшли&nbsp;в озері Вирлиця - Вбивство хлопчика у Києві: з'явилися нові деталі моторошної трагедії
    Тіло хлопчика знайшли в озері Вирлиця

    За попередніми даними, тілесні ушкодження завдав родич хлопчика

    Тіло 9-річного хлопчика, якого знайшли мертвим у неділю, 23 червня, о 17:00 в озері Вирлиця у Києві, знаходилось на відстані 1 м від берега на поверхні води. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Рятувальники за допомогою підручних засобів дістали тіло дитини та передали його правоохоронним органам.

    Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, правоохоронці оглянули труп і виявили сліди насильницької смерті на тілі дитини.

    Інформатор з посиланням на власні джерела пише, що, попередньо, тілесні ушкодження завдав родич хлопчика. Причиною цього став конфлікт. Після скоєння злочину чоловік сховав тіло в озері. У підозрюваного зафіксовані психічні відхилення.

    Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся.

    За попередньою інформацією, його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі.

    На місці працювали слідчі.

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