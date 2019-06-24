Близько 30 ножових ударів: з'явилися нові жаливі подробиці вбивства хлопчика у Києві (фото, відео)



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Підозрюваному у вбивстві 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя Фото: Нацполіція

Молодик заради помсти брату жорстоко вбив його пасинка

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30-річний чоловік вчинив вбивство 9-річного хлопчика в Києві з метою помсти своєму брату та його цивільній дружині. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Увечері 22 червня, реалізуючи свій злочинний умисел, вбивця дочекався хлопчика біля його місця проживання та запросив до озера Вирлиця разом покупатися, на що той погодився. Прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба, нанісши близько 30 ударів. Після чого молотком, який заздалегідь приготував, зловмисник спричинив дитині декілька ударів в область голови. У зв’язку із отриманими травмами хлопчик загинув на місці», - розповіли в прокуратурі.

З метою приховати сліди злочину вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду.

Тіло хлопчика було знайдено на наступний день.

Чоловіку, який підозрюється у вчиненні цього тяжкого злочину, інкримінується п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Київською місцевою прокуратурою №2 спільно з Дарницьким СВ УП ГУНП у Києві його затримано та повідомлено про підозру.

Місцева прокуратура готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся.

Його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі.

Сьогодні у поліції повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві дитини. Ним виявився брат вітчима хлопчика