Моторошна аварія у Києві: пасажира насмерть задавило в машині

Внаслідок аварії передня частина авто деформувалась, затиснувши пасажира на передньому сидінні

На Набережному шосе Києва Toyota Camry потрапила в моторошну аварію. Пасажир авто загинув на місці ДТП. Відомо, що іномарка їхала в сторону столичного Подолу. Раптово водій Toyota Camry не впорався з кермуванням, внаслідок чого машина протаранила шляхопровід. Ймовірно, зіткнення могло статись через перевищення швидкості та слизьку дорогу.



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Моторошна ДТП в Києві

Внаслідок аварії передня частина авто деформувалась, затиснувши пасажира на передньому сидінні

На Набережному шосе Києва Toyota Camry потрапила в моторошну аварію. Пасажир авто загинув на місці ДТП.

Відомо, що іномарка їхала в сторону столичного Подолу. Раптово водій Toyota Camry не впорався з кермуванням, внаслідок чого машина протаранила шляхопровід.

Ймовірно, зіткнення могло статись через перевищення швидкості та слизьку дорогу.

Внаслідок аварії передня частина авто деформувалась, затиснувши пасажира на передньому сидінні. За словами свідків, для того, щоб витягнути пасажира з авто, викликали рятувальників. Однак небайдужі водії допомогли дістати жертву ДТП з машини, але він вже не подавав ознак життя.

Відомо, що водія з травмами доправили до столичної лікарні.

Наразі на місці трагедії працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі інциденту.

Нагадаємо, на швидкісній магістралі, яка сполучає Прагу і Братиславу, зіткнулося понад 40 автомобілів.

У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.