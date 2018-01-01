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    Масштабна ДТП у Чехії: зіткнулися понад 40 автомобілів

    В Чехії в результаті негоди сталося більше 100 автомобільних аварій
    Представник поліції Південно-Моравського краю Чехії Петро Замечнік повідомив про те, що на швидкісній магістралі, яка сполучає Прагу і Братиславу, зіткнулося понад 40 автомобілів. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства. «Рух на цьому відрізку в обох напрямках тимчасово заблоковано, водії користуються іншими місцевими автодорогами.
    • Сьогодні, 02:28
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    В Чехії в результаті негоди сталося більше 100 автомобільних аварій

    Представник поліції Південно-Моравського краю Чехії Петро Замечнік повідомив про те, що на швидкісній магістралі, яка сполучає Прагу і Братиславу, зіткнулося понад 40 автомобілів.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

    «Рух на цьому відрізку в обох напрямках тимчасово заблоковано, водії користуються іншими місцевими автодорогами. Серед машин, які потрапили в аварію, багато вантажівок. Пожежні допомагають дорожнім робітникам підіймати авто з кюветів, на це піде, ймовірно, вся ніч. Постраждали близько 10 осіб, з них один отримав поранення середньої тяжкості. У решти легкі травми», - йдеться в повідомленні.

    У поліції повідомили, що причиною масових аварій став сильний снігопад та перевищення водіями дозволеної швидкості руху при таких погодних умовах.

    Всього ж у Чехії, за даними поліції, в результаті негоди сталося більше 100 автомобільних аварій.

    У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.

    Нагадаємо, в  неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.

    ДТП Чехія
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