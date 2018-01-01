На Хрещатику автівка Uber протаранила дві іномарки

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber. Про це повідомляє у Facebook паблік dtp.kiev. Зазначається, що аварія сталася у центрі столиці в районі Хрещатика. Водій «Шевроле» з наклейкою служби таксі Uber протаранив автівки «Хюндай» та



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Фото: dtp.kiev Нічна ДТП у Києві

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав

У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.

Про це повідомляє у Facebook паблік dtp.kiev.

Зазначається, що аварія сталася у центрі столиці в районі Хрещатика. Водій «Шевроле» з наклейкою служби таксі Uber протаранив автівки «Хюндай» та «Хонда» на світлофорі на вул. Богдана Хмельницького.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

До слова, в неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.