На Хрещатику автівка Uber протаранила дві іномарки
- Сьогодні, 06:26
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Фото: dtp.kiev
Нічна ДТП у Києві
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав
У центрі Києва в ніч на понеділок, 15 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля таксі Uber.
Про це повідомляє у Facebook паблік dtp.kiev.
Зазначається, що аварія сталася у центрі столиці в районі Хрещатика. Водій «Шевроле» з наклейкою служби таксі Uber протаранив автівки «Хюндай» та «Хонда» на світлофорі на вул. Богдана Хмельницького.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
До слова, в неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.