Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода

Чоловік загинув на місці пригоди

Водій вантажівки збив чоловіка насмерть на вулиці Богатирській. Про це повідомляється у групі «Київ Оперативний» у мережі Facebook. За попередніми даними, вантажівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловік загинув на місці пригоди. Зараз на місці працюють патрульна поліція і оперативно-слідча група.



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Чоловік загинув на місці пригоди

Водій вантажівки збив чоловіка насмерть на вулиці Богатирській. Про це повідомляється у групі «Київ Оперативний» у мережі Facebook.

За попередніми даними, вантажівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловік загинув на місці пригоди. Зараз на місці працюють патрульна поліція і оперативно-слідча група.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського.