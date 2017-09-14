Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода
- Сьогодні, 12:28
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Чоловік загинув на місці пригоди
Водій вантажівки збив чоловіка насмерть на вулиці Богатирській. Про це повідомляється у групі «Київ Оперативний» у мережі Facebook.
За попередніми даними, вантажівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловік загинув на місці пригоди. Зараз на місці працюють патрульна поліція і оперативно-слідча група.
Нагадаємо, у четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського.