  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода

    Чоловік загинув на місці пригоди
    Водій вантажівки збив чоловіка насмерть на вулиці Богатирській. Про це повідомляється у групі «Київ Оперативний» у мережі Facebook. За попередніми даними, вантажівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловік загинув на місці пригоди. Зараз на місці працюють патрульна поліція і оперативно-слідча група.
    • Сьогодні, 12:28
    • Розсилка

    Чоловік загинув на місці пригоди

    Водій вантажівки збив чоловіка насмерть на вулиці Богатирській. Про це повідомляється у групі «Київ Оперативний» у мережі Facebook.

    За попередніми даними, вантажівка збила пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході. Чоловік загинув на місці пригоди. Зараз на місці працюють патрульна поліція і оперативно-слідча група.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода
    Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода
    Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода
    Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода
    Моторошна ДТП: у Києві водій вантажівки насмерть збив пішохода

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 18 січня, у Києві на Троєщині трапилася аварія за участю двох автомобілів та автобуса. Через негоду автомобілі скоїли зіткнення з автобусом на проспекті Маяковського.

    Читайте також
    ДТП Київ вантажівки аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ