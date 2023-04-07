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Мовний скандал в ірпінському виші. Омбудсмен відреагував (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мовний скандал в ірпінському виші. Омбудсмен відреагував (відео)
Викладачка зазначила, що якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції
Колаж: 24 канал

Тарас Кремінь подякував студентам університету

У Державному податковому університеті в Ірпіні стався мовний скандал. Там викладачка заявила, що прийматиме іспит російською, у відповідь на прохання проводити лекцію українською. Відповідне відео студенти опублікували в мережі.

На відео викладачка у відповідь на прохання проводити лекцію українською заявила, що іспит вони складатимуть російською мовою.

За словами студентів, жінка регулярно викладає матеріали російською.

«Ви можете, будь-ласка, перейти на українську мову?», – запитала студентка, на що викладачка поцікавилася: «А то что будет, Саша?».

Викладачка зазначила, що якщо студентам ріже слух російська, то вони можуть не приходити на її лекції. Проте іспит вона обов’язково прийме російською. Жінка заявила, що викладає російською вже 35 років, тож змінювати нічого не збирається. 

Наприкінці відео студенти написали, що вимагають звільнення викладачки.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вже відреагував на скандал, передає «Українська правда».

«Вчора я дізнався з соціальних мереж про цей прикрий випадок, який стався у Державному податковому університеті Міністерства фінансів України. І прийняв рішення про початок заходів державного контролю», – зазначив він.

Кремінь подякував студентам та в.о. ректора Дмитру Серебрянському за реакцію на інцидент.

«Я хочу подякувати студентам цього університету за те, що вони не тільки відреагували, але були ще досить толерантні. Вони просили професорку кафедри не порушувати їхніх прав на отримання інформації та послуг державною мовою. Дуже добре, що і ректор університету відреагував. Ухвалено рішення про відсторонення цієї професорки на період проведення службового розслідування для з’ясування обставин», – додав мовний омбудсмен. 

До слова, за перший квартал 2023 року адресу мовного омбудсмена надійшло 114 звернень громадян стосовно порушення закону у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.

Теги: Ірпінь українська мова студенти

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