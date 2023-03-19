Мовний скандал у Одесі: працівниця пекарні відмовилася обслуговувати клієнтку українською

Після інциденту працівниця вибачилася за свою поведінку

В Одесі працівниця однієї з пекарень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою. Про це повідомив громадський діяч Дем’ян Ганул.

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Дівчина, яка зайшла до приміщення, спочатку хотіла зняти те, що там грає російська музика. Однак продавчиня їй російською сказала, що знімати заборонено.

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«Ви не маєте права знімати», – сказала продавчиня.

На що дівчина відповіла, що в Україні діє мовний закон, який передбачає обслуговування клієнтів державною мовою, і вона не розуміє, що їй говорить працівниця.

Після цього між жінками розпочалася словесна перепалка. Працівниця наполягала, що живе у вільній країні і розмовляє зручною для неї мовою.

Як написав Дем'ян Ганул, він особисто поспілкувався з приводу ситуації з продавчинею, після чого вона попросила вибачення на відео та пообіцяла надалі з клієнтами спілкуватися українською.

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Раніше російськомовна клієнтка спричинила скандал в одному з готелів міста Одеси, називаючи гривні «рублями» та докоряючи персоналу, бо вони розмовляють українською мовою.

Нагадаємо, у Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових.

Крім того, на сесії академічної конференції університету Києво-Могилянської академії 27 січня затвердили заборону спілкуватися російською мовою у навчальному закладі.

Також 27 грудня стало відомо, що трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи. Пізніше частина викладачів та студентів вишу ініціювала збір підписів, щоб прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви.