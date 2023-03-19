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Мовний скандал у Одесі: працівниця пекарні відмовилася обслуговувати клієнтку українською

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мовний скандал у Одесі: працівниця пекарні відмовилася обслуговувати клієнтку українською
В Україні діє мовний закон, який передбачає обслуговування клієнтів державною мовою
фото з відкритих джерел

Після інциденту працівниця вибачилася за свою поведінку

В Одесі працівниця однієї з пекарень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою. Про це повідомив громадський діяч Дем’ян Ганул.

Дівчина, яка зайшла до приміщення, спочатку хотіла зняти те, що там грає російська музика. Однак продавчиня їй російською сказала, що знімати заборонено.

«Ви не маєте права знімати», – сказала продавчиня.

На що дівчина відповіла, що в Україні діє мовний закон, який передбачає обслуговування клієнтів державною мовою, і вона не розуміє, що їй говорить працівниця.

Після цього між жінками розпочалася словесна перепалка. Працівниця наполягала, що живе у вільній країні і розмовляє зручною для неї мовою.

Як написав Дем'ян Ганул, він особисто поспілкувався з приводу ситуації з продавчинею, після чого вона попросила вибачення на відео та пообіцяла надалі з клієнтами спілкуватися українською.

Раніше російськомовна клієнтка спричинила скандал в одному з готелів міста Одеси, називаючи гривні «рублями» та докоряючи персоналу, бо вони розмовляють українською мовою.

Нагадаємо, у Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових. 

Крім того, на сесії академічної конференції університету Києво-Могилянської академії 27 січня затвердили заборону спілкуватися російською мовою у навчальному закладі.

Також 27 грудня стало відомо, що трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи. Пізніше частина викладачів та студентів вишу ініціювала збір підписів, щоб прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви.

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Теги: музика закон скандал Тарас Кремінь відео Одеса

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