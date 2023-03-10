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У Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
У Києво-Могилянці розгорівся мовний конфлікт
Це уже не перший мовний скандал, що спалахує в академії
Фото з вікритих джерел

В академії розгорається суперечка між двома студентськими організаціями

Дві студентські організації Києво-Могилянської академії, котрі створюються на базі спільних інтересів, конфліктують між собою на ґрунті мовного питання. Так повідомляє письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що на базі академії існує дві студенські організації – СО «Tempus» та «Український студент». Перша послуговується у своїх чатах та роботі московською мовою, друга ж сповідує націоналістичні погляди. Україномовні представники проросійського «Tempus» звернулися до свого голови Павла Русскіх з лагідним нагадуванням Правил внутрішнього розпорядку Києво-Могилянки і заборони спілкуватися мовою окупанта, прийнятою цього року. На це отримали лише виключення з організації та ігнорування питання. 

«Знаєте, що зробив москвоязикий Голова цієї організації ? Він вчинив як типовий московит. Тупо виключив цих членів з організації і з усіх чатів. Знаєте, чим прикрився? Мальчікамі в окопах. Там тоже ваюют москвоязичниє. Ну і почалася байда з «равниє права», «уваженіє лічності» і.т.д. Ще й винними тих студентів зробив»,– пише Лариса Ніцой у своєму пості. 

До конфлікту долучилися і члени організації «Українського студенту», вимагаючи роз’яснень від Президента Академії. Чим завершилася історія поки невідомо.

Нагадаємо, у січні цього року у Києво-Могилянській академії заборонили використання російської мови на усіх рівнях, що сколихнуло суспільство і спричинило шквал обговорень.

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