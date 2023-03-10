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Лариса Ніцой Письменниця

Мовний конфлікт у Києво-Могилянській академії. Студенти показують приклад

glavcom.ua
У Києво-Могилянці студенти об’єднуються за інтересами в студентські організації
фото з відкритих джерел

Молодь боронить своє право на спілкування українською мовою

У Києво-Могилянці конфлікт. Мовний. Між студентськими організаціями. Дійшло до того, що українська сторона, організація «Український студент», звернулася до Квіта, як до арбітра. А яка ж друга сторона? Ну звісно, москвоязика. Я пишаюся і радію, що молодь піднімає ці питання.

У Києво-Могилянці студенти об’єднуються за інтересами в студентські організації. Одна з них, СО «Tempus», послуговується у своїх чатах та роботі московською мовою. Голова цієї організації одесит Павло Русскіх. Україномовні члени цієї ж організації ніжно-ніжно і лагідно-лагідно (можете не сумніватися, українці ж завжди кланяються) натякнули Русскому, а як же Правила внутрішнього розпорядку Києво-Могилянки і заборона спілкуватися мовою окупанта?

Знаєте, що зробив москвоязикий Голова цієї організації ? Він вчинив як типовий московит. Тупо виключив цих членів з організації і з усіх чатів. Знаєте, чим прикрився? Мальчікамі в окопах. Там тоже ваюют москвоязичниє. Ну і почалася байда з «равниє права», «уваженіє лічності» і.т.д. Ще й винними тих студентів зробив.

Є в Києво-Могилянці й інша організація «Український студент», яка сповідує націоналістичні погляди. Вони не стали мовчати й підняли питання на рівень Президента Академії, звернувшись за роз’ясненнями. Як корелюється москвояз організації «Tempus» з внутрішнім Розпорядком Києво-Могилянки.

З цікавістю спостерігаю, чим закінчиться ця історія. Як спрацює Правило з заборони москвоязу в Академії, яке нещодавно так сколихнуло суспільство і спричинило шквал обговорень.

Дорогі студенти інших вишів, а ви утверджуєте у своїх вишах політику україномовності, як хлопці й дівчата «Українського студенту» в Києво-Могилянці, чи толеруєте московське сміття?

Друзі, маю прохання, сходіть на сторіночку патріотичної молоді, подякуйте їм. За ними наше українське майбутнє.

І не ставте сумних смайликів! Тут треба ставити радісний смайлик. Це прекрасно, що молодь препарує цей нарив. Сумно, що в інших вишах сидять, як миші, а ви думаєте, що там усе норм. Не норм! Там ще не доросли піднімати подібні питання. Чи доросли? Га, батьки і молодь?

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Джерело
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Теги: молодь українська мова конфлікт історія українці студенти

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