Музичний флешмоб, фотовиставка, концерт: Київ відзначає День українського добровольця



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Увечері у столичній мерії відбудеться захід «Доброволець України»

Сьогодні, 14 березня, День українського добровольця. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

День українського добровольця установлено 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

Сьогодні вранці у Києві біля пам’ятника Воїну-добровольцю (просп. Володимира Маяковського, 2-2-А.) відбудеться урочистий захід із нагоди відзначення Дня українського добровольця. У ньому візьме участь заступник голови КМДА Марина Хонда, учасники антитерористичної операції на сході України, громадськість.

О 14:30 у Дарницькому районі відкриють три меморіальні дошки на честь героїв АТО. На фасаді гімназії відкриють меморіальну дошку Андрію Шамшуру - дарничанину-учаснику антитерористичної операції, який в 30-річному віці загинув на сході України під час виконання бойового завдання року внаслідок ворожого обстрілу. Також буде відкрита меморіальна дошка Олегу Богачову (спеціалізована загальноосвітня школа 274 на Харківському шосе, 168-І), який прикривав відступаючих у Пісках і віддав своє життя за життя своїх побратимів. Та меморіальна дошка Дмитру Кузьміну (будинок на просп. Петра Григоренка, 15), який загинув під час виконання бойового завдання в селі Покровського району Донецької області.

О 15:00 в Національному музеї історії України у Другій світовій війні (вул. Лаврська, 27) почнеться зустріч із Всеволодом Стеблюком (позивний «Айболіт») - добровольцем, військовим лікарем на Сході України, учасником боїв під Іловайськом, автором автобіографічної книги «Синдром АТО. Нотатки «Айболіта», Народним героєм України. Герой розповість, чому він вибрав нелегкий шлях добровольця на війні та як сьогодні допомагає українським бійцям. Він повідає нетривіальні історії з фронтового буття, поділиться своїми спогадами та думками про війну на Сході України. На відвідувачів музею та пана Всеволода чекатиме сюрприз - силіконова фігура добровольця Всеволода Стеблюка. Скульптура є точною копією лікаря і стане частиною проекту «Наші».

О 16:00 у вестибюлі Центрального вокзалу «Київ-Пасажирський» відбудеться музичний флешмоб військових оркестрів. З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, зміцнення патріотичного духу в суспільстві, уваги та турботи про учасників добровольчих формувань. За участі заслуженого академічного Зразково-показового оркестру Збройних сил; військового оркестру Національного університету оборони України ім. І.Черняховського; оркестру Почесної варти окремого полку Президента України ім. Б.Хмельницького; військового оркестру Київського військового ліцею ім. І.Богуна; військового оркестру Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут; військового оркестру 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗС; військового оркестру Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка; хору Ансамблю пісні і танцю ЗС; хору Ансамблю Національної гвардії; хору Ансамблю Державної прикордонної служби; Національної заслуженої капели бандуристів ім. Г.Майбороди.

О 17:00 в Колонній залі КМДА (вул. Хрещатик, 36) почнеться захід «Доброволець України», присвячений добровольчим підрозділам. «Українська асоціація інвалідів АТО» запрошує командирів та бійців, ветеранів АТО, волонтерів та всіх охочих. На події презентують спільну фотовиставку зі світлин всіх присутніх формувань, вшанують загиблих воїнів зі складу добровольчих формувань-учасників заходу. В програмі - виступи поважних гостей, представників добробатів, концертна програма та символічний «фронтовий стіл». У авторському виконанні прозвучать фронтові пісні Христини Панасюк та Олександра Клеця, Світлани Кас'яненко та В'ячеслава Купрієнка, також для вас співатиме Олексій Мочанов. Вхід вільний.