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    Українські добровольці змінили історію, − Яценюк

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    Українські добровольці змінили історію, − Яценюк

    На переконання політика, кожен із добровольців відповів окупантам за весь український народ, тому українці завжди пам’ятатимуть і шануватимуть своїх героїв

    Сьогодні українці вшановують співвітчизників-добровольців, які змінили історію. Десятки, сотні тисяч людей добровільно стали до зброї, щоб боронити Україну, тоді весь світ побачив, що Україна битиметься за свою свободу до перемоги. Про це написав у Facebook лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк 14 березня, в День українського добровольця.

    «П'ять років тому Кремль хотів поставити українців на коліна і знищити нашу державність. Спочатку через своїх маріонеток ворог знекровив нашу економіку і зруйнував українську армію. Розстріли на Майдані стали початком війни. Далі була окупація Криму і вторгнення на Донбас», − підкреслив він.

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    Але українська нація не злякалася, наголосив лідер «Народного фронту»: «Десятки, сотні тисяч людей добровільно стали до зброї, щоб боронити Україну. Їхня незламна воля зупинила агресора. Весь світ побачив, що Україна − є. Вона битиметься за свою свободу до перемоги».

    На переконання політика, кожен із добровольців відповів окупантам за весь український народ.

    «Українці завжди пам’ятатимуть і шануватимуть своїх Героїв», − наголосив Яценюк.

    День українського добровольця − свято, яке відзначається в Україні 14 березня. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

    За відповідну постанову № 4261 «Про встановлення Дня українського добровольця» на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.

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