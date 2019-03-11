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    В Одесі відзначать День українського добровольця

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    В Одесі відзначать День українського добровольця

    Захід запланований на четвер, 14 березня

    14 березня 2019 року о 10:00 у сквері Героїв Небесної Сотні відбудеться покладання квітів до меморіального каменя на місці спорудження Меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції.

    У заході візьмуть участь представники органів влади, учасники антитерористичної операції, Революції гідності, українського визвольного руху, члени сімей загиблих воїнів, представники громадських організацій міста.

    День українського добровольця відзначається в Україні 14 березня. Цей день був встановлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості.

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