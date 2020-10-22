На Алеї Героїв Небесної сотні молодик справляв природну потребу (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Молодик осквернив пам'ять Героїв Небесної сотні Фото: скріншот відео

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної сотні

У ніч на четвер, 22 жовтня, на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік справляв природну потребу на Алеї Героїв Небесної сотні. Відповідне відео було оприлюднено у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину.

Відділом дізнання Печерського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити особу правопорушника та притягнути до відповідальності.