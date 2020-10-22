  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Алеї Героїв Небесної сотні молодик справляв природну потребу (відео)

    • Розсилка
    Молодик осквернив пам'ять Героїв Небесної сотні - На Алеї Героїв Небесної сотні молодик справляв природну потребу (відео)
    Молодик осквернив пам'ять Героїв Небесної сотні
    Фото: скріншот відео

    Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної сотні

    У ніч на четвер, 22 жовтня, на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік справляв природну потребу на Алеї Героїв Небесної сотні. Відповідне відео було оприлюднено у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів.

    За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину.

    Відділом дізнання Печерського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

    Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити особу правопорушника та притягнути до відповідальності.

    Національна поліція України Київ кримінал Небесна сотня (Євромайдан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies