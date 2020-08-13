Суд дозволив ДБР здійснити заочне розслідування вбивств активістів Євромайдану



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Суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ексдиректору Департаменту матеріального забезпечення МВС

Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюватимуть спеціальне (заочне) досудове розслідування відносно колишнього командира роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України у м. Києві.

Він підозрюється у вчиненні умисних вбивств мітингувальників 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у місті Києві, а також інших особливо тяжких злочинів.

Відповідну ухвалу 12 серпня 2020 року постановив слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва.

Наразі вживаються заходи задля отримання дозволів на здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках, оголошених у міжнародний розшук.

Крім того, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту матеріального забезпечення МВС України у кримінальному провадженні за фактами постачання з Російської Федерації спеціальних засобів та їх подальшого використання під час подій 18-20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва.