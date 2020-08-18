«У наметах на Майдані робили aбopти». Скандальна українська телеведуча налякала білорусів



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Сніжана Єгорова звернулася до білорусів Скріншот з відео

Ведуча стверджує, що на Майдані «жінкам низької соціальної відповідальності» робили аборти

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова застерегла білорусів, щоб вони не повторювали український Майдан. Акторка стверджує, що на Майдані були жінки, які надавали ceкcyaльнi послуги пpoтестyвальникам.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, яке опублікувала на сторінці у Facebook. Під час розмови 48-річна Єгорова тримала на руках немовляю.

«Хочу поговорити з приводу Майдану – нашого прекрасного, українського, де бабусі і дідусі стояли за справедливість, пенсію, інші блага. От просто цікаво через вісім років знайти цих бабусь, якщо вони дожили, і спитати, чи вони отримали все те, про що мріяли, стоячи і відмopoжуючи свої старечі кінцівки на Майдані за справедливість і добро», – зазначила Єгорова.

«З приводу Майдану хочу також сказати про соціальні стандарти – скільки там, в цих наметах пpoтестyвальників, було зроблено aбopтiв жінкам низької соціальної відповідальності, які благополучно обслуговували ceкcyaльними лacкaми протестувальників, нiкчeмниx та мaргiнaлiзованих мужчин, що приїхали звідусіль. Так що нашим друзям-білорусам, які, можливо, побачать цей ефір, хочу сказати – якщо ви в найближчому майбутньому не зрозумієте всю правду, яким насправді був Майдан в Україні і до чого він привів, думаю, ви отримаєте все те ж , що і в Україні, але не розтягнуте в часі на вісім років, а дуже швидко», – додала скандальна українська телеведуча.

Як відомо, це вже не перша скандальна заява Єгорової. Раніше вона опублікувала свій варіант уряду України. Так, головою МВС, на її думку, повинен стати Анатолій Шарій, а генеральним прокурором – Андрій Портнов.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.