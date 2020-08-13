Справи Майдану: суд дозволив спеціальне розслідування щодо екскомандира роти «Беркуту»



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«Ексберкутівець» підозрюється у замахах на умисні вбивства 80 осіб

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань здійснюватимуть спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього командира роти спеціального призначення полку «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві. Відповідне клопотання задовольнив Печерський районний суд м. Києва.

«Ексберкутівець» підозрюється у скоєнні 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у м. Києві за змовою з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів.

Рішення суду надає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується від органів слідства, суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та який оголошений у міжнародний розшук, а також звернутися до суду з обвинувальним актом.

Також Печерський райсуд м. Києва заочно взяв під варту ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України у справі про постачання з Російської Федерації спеціальних засобів та їх подальшого використання під час подій 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва.

Обрання запобіжного заходу було ініційоване прокурорами Офісу спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань.

Експосадовець МВС підозрюється у розтраті майна в особливо великих розмірах, перевищенні службових повноважень та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

За даними слідства, директор департаменту матеріального забезпечення причетний до постачання з Росії в січні 2014 року спецзасобів за відсутності запитів, передбачених Угодою про співробітництво між міністерствами обох держав та розтрати грошових коштів за їх митне оформлення, чим спричинено шкоду інтересам МВС України.

Рішення суду про взяття експосадовця під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно нього процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).