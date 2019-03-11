На Алеї Героїв Небесної сотні висадять 100 лип



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Алея Героїв Небесної сотні Фото: Національний музей Революції Гідності

Сквер буде частиною Меморіалу Героїв Небесної сотні

На початку 2019 року в центрі Києва розпочалися підготовчі роботи зі створення Меморіалу Героїв Небесної сотні, який розташується на однойменній алеї. Однак, крім самого меморіалу, на алеї з'явиться і своєрідний сквер зі 100 лип.

Вартість одного дерева складе близько 90 тисяч гривень. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на співавтора проекту Національного меморіалу Героїв Небесної сотні Ірину Волинець.

За її словами, дрібнолисті липа, а саме ці дерева висаджуватимуть на меморіалі, буде рости не вище 10-14 метрів. Таким чином, дерева будуть працювати на загальну ідею відходу від радянських традицій. «Важливо відійти від радянської пам'яті - коли є постамент, пам'ятник, скульптура, на які обов'язково потрібно дивитися вгору. Стелла, яку ми створюємо, не є гігантською - вона людського масштабу. Кожен може підійти і доторкнутися - це певне місце взаємодії, без ефекту поклоніння», - розповіла Волинець.

При цьому варто зазначити, що терміни, озвучені архітекторами - орієнтовні. Термін виконання проекту - близько дев'яти з половиною місяців. Тому в Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної сотні сподіваються, що слідчі дії, проведені Генпрокуратурою, завершаться в березні.

Водночас, за словами Волинець, киянам не доведеться чекати кілька десятків років, поки алея придбає той вид, який спочатку задумувався творцями. «Наша ідея полягала в тому, що ми садимо досить доросле дерево, яке формує алею», - розповіла співавтор проекту. Потрібні дерева, досить дорослі і з придатною для пересадки кореневою системою, вже вдалося знайти в голландському розпліднику Ebben.

Нагадаємо, після багаторазових відтермінувань у Києві розпочалися підготовчі роботи зі спорудження Меморіалу Героїв Небесної сотні.