На Андріївський узвіз повернулися торгаші із розкладушками

Ннещодавно розігнане «сувенірне містечко» знову з'явилося на узвозі

На звільнену від палаток з китайськими сувенірами і «совковою» атрибутикою вулицю Володимирську біля Андріївського узвозу повернулися торговки й торговці. Вони розмістили свої розкладні столи під деревами у затінку, біля школи, заполонили всю пішохідну частину. А поряд - суцільна автопарковка. Кияни у соцмережах діляться фото й пишуть



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Торговці сувенірами на Андріївському узвозі

Ннещодавно розігнане «сувенірне містечко» знову з'явилося на узвозі

На звільнену від палаток з китайськими сувенірами і «совковою» атрибутикою вулицю Володимирську біля Андріївського узвозу повернулися торговки й торговці. Вони розмістили свої розкладні столи під деревами у затінку, біля школи, заполонили всю пішохідну частину. А поряд - суцільна автопарковка.

Кияни у соцмережах діляться фото й пишуть владі міста послання на кшталт: «Зверніть увагу, й зробіть що-небудь».

Таке послання отримав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв у свій Фейсбук. Користувачка з ніком Kat Leen розмістила фото й пише, що на Андріївський повертаються з розкладушками.

Торговці стверджують, що дозволи у них є … в бардачку директорської машини, їм КМДА « дозволила».

У киян складається таке враження, що Андріївський узвіз ніколи вже не вдасться визволити від торговок й парковок, а вулиця, яка колись недовго була осередком творчих людей, остаточно стала базаром.

Як повідомлялося, в ніч на 4 квітня комунальники разом з патрульною поліцією зачистили узвіз від МАФів.

Перед демонтажем інспекторські перевірки показали, що у власників кіосків на Адріївському узвозі в Києві не було дозволів на їхнє встановлення.

Раніше торговцям сувенірами на початку Андріївського узвозу дали останній шанс: прибрати незаконні кіоски і переїхати на Алею художників до 1 квітня, де для них облаштували нові торгові місця.

Джерело: Вечірній Київ