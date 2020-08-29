Підпал авто Лероса: з'явилися фото



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Підпал авто Лероса Фото: Гео Лерос

Сумнівів немає, це був підпал, зазначив Лерос

Народний депутат від фракції «Слуга Народу» Гео Лерос заявив, що йому підпалили автомобіль.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Лерос уточнив, що за словами свідків, було чути хлопок у квартирі 14 поверху.

«Сумнівів немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте», — написав депутат.

Як відомо, Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади

Нагадаємо, 14 липня СБУ за підозрою в шахрайстві затримала фігуранта «плівок Єрмака» Дмитра Штанька та його спільника.

За версією слідства, вони підбурювали представника іноземної компанії до передачі $100 тисяч хабаря керівництву Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби України, а також судді.

До слова, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Як відомо, президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади. Проте кілька днів тому перший керівник Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.