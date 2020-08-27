Підпал автівки «Схем»: одному молодику оголошено підозру, троє осіб у розшуку



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23-річному молодику повідомлено про підозру в підпалі автомобіля в Броварах Фото: Антон Геращенко, Facebook

Злочинцям загрожує до десяти років тюрми

Повідомлено про підозру 23-річному чоловіку за фактом підпалу в Броварах автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

«За даними слідства, вночі 17 серпня 2020 року в м. Бровари четверо осіб, за попередньою змовою між собою, з метою знищення чужого майна, вчинили підпал автомобіля марки КІА, що належить водію «Радіо Свобода». Перебуваючи на території однієї із багатоповерхівок міста, зловмисники кинули на передню частину автівки невстановлений досудовим розслідуванням предмет, від чого вказаний транспортний засіб почав горіти. Внаслідок вчинених протиправних дій, автомобіль повністю знищено, чим спричинено потерпілому матеріальних збитків на суму 220 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

На даний час слідством встановлюється місцезнаходження ще трьох осіб, причетних до скоєння злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Броварського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, вночі 17 серпня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

В Офісі президента відреагували на цю подію. Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що «за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування».

«Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля знімальної групи програми «Схеми». Подія кваліфікована як умисне знищення.

Згодом у мережі з'явилося відео підпалу автомобіля проєкту «Схеми».