На Банковій горів трансформатор (фото, відео)
Пожежа сталась на перетині вулиць Інститутської та Банкової
У середу, 4 серпня, на перетині вулиць Інститутської та Банкової загорівся трансформатор. Про це повідомляє «Вечірній Київ».
На місці працює група рятувальників Головного управління ДСНС у Києві.
Вогнеборці огородили територію, аби ліквідувати пожежу та її наслідки.
Як повідомлялося, 3 серпня увечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.
4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці. Пожежа виникла в одноповерховій недіючій складській будівлі та охопила площу 1200 кв. м.