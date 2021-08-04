На Банковій горів трансформатор (фото, відео)

Пожежа сталась на перетині вулиць Інститутської та Банкової

У середу, 4 серпня, на перетині вулиць Інститутської та Банкової загорівся трансформатор. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

На місці працює група рятувальників Головного управління ДСНС у Києві.

Вогнеборці огородили територію, аби ліквідувати пожежу та її наслідки.

Як повідомлялося, 3 серпня увечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.

4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці. Пожежа виникла в одноповерховій недіючій складській будівлі та охопила площу 1200 кв. м.



