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    На Банковій горів трансформатор (фото, відео)

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    На Банковій горів трансформатор (фото, відео)

    Пожежа сталась на перетині вулиць Інститутської та Банкової

    У середу, 4 серпня, на перетині вулиць Інститутської та Банкової загорівся трансформатор. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    На місці працює група рятувальників Головного управління ДСНС у Києві.

    Вогнеборці огородили територію, аби ліквідувати пожежу та її наслідки.

    Як повідомлялося, 3 серпня увечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.

    4 серпня сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці. Пожежа виникла в одноповерховій недіючій складській будівлі та охопила площу 1200 кв. м.


    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    На Банковій горів трансформатор (фото, відео)