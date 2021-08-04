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    В мережі показали, як горить найбільше в світі звалище автомобільних шин (відео)

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    У Кувейті горить найбільша в світі звалище автомобільних шин - В мережі показали, як горить найбільше в світі звалище автомобільних шин (відео)
    У Кувейті горить найбільша в світі звалище автомобільних шин
    Скріншот з відео

    У Кувейті горить найбільша в світі звалище автомобільних шин. Це може призвести до екологічної катастрофи

    У Кувейті горить найбільша в світі звалище автомобільних шин, повідомляють місцеві ЗМІ. Очевидці публікують фотографії та відео пожежі і відзначають, що гігантський стовп диму видно здалеку, і, судячи з фотографій, навіть з космосу.

    Екологи вже б'ють на сполох: якщо вогонь не вдасться погасити найближчим часом, то це може завдати значної шкоди природі, адже під час горіння старих шин виділяються небезпечні речовини.

    «Пожежа розпочався 3 серпня. Стовпи чорного отруйного диму видно здалеку. Поки охоплена порівняно невелика частина кладовища шин, що займає площу 600 тисяч квадратних метрів», - передають очевидці.

    У мережі також з'явилося відео інциденту від анонімного автора.

    Відео було знято на кладовищі покришок в Сулайбіі, яке вважається найбільшим в світі. Там зберігається понад 52 мільйонів шин. Підтвердженням цьому служать знімки із супутників, на яких дійсно видно дим над звалищем.

    Місцева влада має намір боротися з безсистемним зберіганням старої гуми. З осені минулого року уряд обговорює можливості утилізації шин. Однак, судячи з усього, проблема досі не вирішена.

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    Теги: пожежа звалище автомобіль
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    В мережі показали, як горить найбільше в світі звалище автомобільних шин (відео)