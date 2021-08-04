У Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)

Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів

У середу, 4 серпня, сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:43 до, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховій недіючій складській будівлі розміром 45х12 м.

Наразі триває локалізація пожежі на площі 1200 кв. м.

Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів. Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі, тим самим витрачається час рятувальників на прокладання магістральних ліній та пошуку вододжерел.

Для гасіння пожежі залучено 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу підрозділів Головного управління у Києві.

Як повідомлялося, 3 серпня увечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.