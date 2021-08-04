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    У Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)

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    Пожежа виникла в недіючій складській будівлі - У Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    Пожежа виникла в недіючій складській будівлі
    Фото: ДСНС

    Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів

    У середу, 4 серпня, сталась пожежа у складській будівлі на вул. Куренівська, 21 в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 12:43 до, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховій недіючій складській будівлі розміром 45х12 м.

    Наразі триває локалізація пожежі на площі 1200 кв. м.

    Гасіння пожежі ускладнюється відсутністю поблизу протипожежних гідрантів. Найближчий гідрант знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі, тим самим витрачається час рятувальників на прокладання магістральних ліній та пошуку вододжерел.

    Для гасіння пожежі залучено 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу підрозділів Головного управління у Києві.

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    У Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    У Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)
    У Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)

    Як повідомлялося, 3 серпня увечері сталась пожежа у складській будівлі на вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах (фото)