Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)

На ліквідації пожежі працювали понад пів сотні рятувальників

На вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці сталась пожежа у складській будівлі. Загорання виникло 3 серпня о 20:23, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло в одноповерховій будівлі з виробництва рекламної продукції, а також де зберігалися дерев'яні та пластикові вироби.

О 21:26 пожежу на площі 200 кв. м було локалізовано та о 21:48 ліквідовано.

На місці події було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу від підрозділів Головного управління ДСНС у Києві та 2 одиниці техніки і 7 чоловік особового складу від Київської аварійно-рятувальної служби.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, 4-5 серпня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.