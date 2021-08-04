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    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)

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    Пожежа сталась в одноповерховій будівлі - Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Пожежа сталась в одноповерховій будівлі
    Фото: ДСНС

    На ліквідації пожежі працювали понад пів сотні рятувальників

    На вул. О. Тихого, 96 у Солом'янському районі столиці сталась пожежа у складській будівлі. Загорання виникло 3 серпня о 20:23, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загоряння виникло в одноповерховій будівлі з виробництва рекламної продукції, а також де зберігалися дерев'яні та пластикові вироби.

    О 21:26 пожежу на площі 200 кв. м було локалізовано та о 21:48 ліквідовано.

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    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)
    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)

    На місці події було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу від підрозділів Головного управління ДСНС у Києві та 2 одиниці техніки і 7 чоловік особового складу від Київської аварійно-рятувальної служби.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Нагадаємо, 4-5 серпня в Києві переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Масштабна пожежа в Києві: горіли склади з рекламною продукцією (фото, відео)