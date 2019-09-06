На Банковій мітингували проти звільнення Кличка з посади голови КМДА (відео)
Серед гасел мітингувальників звучало «Не дамо прибрати все до своїх липких зелених рук»
Під офісом президента на вул. Банковій у Києві 6 вересня відбувся мітинг проти незаконного звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.
Про це повідомляє Цензор.нет.
Як заявили організатори, мітинг забрався проти порушень Конституції під час звільнення Кличка з посади глави адміністрації, і не має стосунку до Кличка, як до мера і глави Києва.
Серед гасел мітингувальників звучало «Не дамо прибрати все до своїх липких зелених рук».
Акція зібрала близько сотні людей.
Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
Як відомо, раніше Кличко заявив, що намагання розділити посади мера Києва і голови Київської міської держадміністрації і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними. За його словами, йдеться про наступ на місцеве самоврядування і згортання реформи децентралізації.