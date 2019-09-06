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    На Банковій мітингували проти звільнення Кличка з посади голови КМДА (відео)

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    Акція на Банковій, 6 вересня - На Банковій мітингували проти звільнення Кличка з посади голови КМДА (відео)
    Акція на Банковій, 6 вересня
    Фото: Цензор

    Серед гасел мітингувальників звучало «Не дамо прибрати все до своїх липких зелених рук»

    Під офісом президента на вул. Банковій у Києві 6 вересня відбувся мітинг проти незаконного звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

    Про це повідомляє Цензор.нет.

    Як заявили організатори, мітинг забрався проти порушень Конституції під час звільнення Кличка з посади глави адміністрації, і не має стосунку до Кличка, як до мера і глави Києва.

    Серед гасел мітингувальників звучало «Не дамо прибрати все до своїх липких зелених рук».

    Акція зібрала близько сотні людей.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

    Як відомо, раніше Кличко заявив, що намагання розділити посади мера Києва і голови Київської міської держадміністрації і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними. За його словами, йдеться про наступ на місцеве самоврядування і згортання реформи децентралізації.

     Читайте також: Хто правитиме Києвом після звільнення Кличка
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