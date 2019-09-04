Переворот у Києві: Кабмін погодив звільнення Кличка



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Офіс президента позбавляє Віталія Кличка посади глави КМДА Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кабмін звернувся з поданням до Офісу президента

Кабінет міністрів України погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся до Офісу президента. Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук на засіданні уряду в середу.

«Ми звернулися з поданням до Офісу президента про звільнення пана Кличка», - сказав він.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. І він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

Народні депутати України Верховної Ради VIII кликання від різних фракцій звернулися до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці.

Джерело: Громадське