Кличко заявив про антиконституційні дії Зеленського



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Мер Києва Віталій Кличко обурений діями нової влади Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Киян намагаються позбавити права обирати владу міста, - заявив Віталій Кличко

Намагання розділити посади мера Києва і голови Київської міської держадміністрації і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними. Йдеться про наступ на місцеве самоврядування і згортання реформи децентралізації.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко сьогодні на прес-конференції.

«Ситуація, яка склалася в столиці – коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, - є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І я хочу наголосити: справа не в прізвищах, не в тому, що Кличко чіпляється за якісь крісла, а справа в ключових принципах. Йдеться про наступ на місцеве самоврядування. Не тільки в Києві. Не будемо забувати, що все завжди починається зі столиці», - наголосив Кличко.

«Йдеться про згортання реформи децентралізації. Я сказав, що розділення посад і запровадження в столиці двовладдя – антиконституційне. Так. А зараз намагаються, жонглюючи статтями Основного закону, «Закону про столицю» (зміненого Януковичем) розказати, що все законно. Нагадаю, Конституція України передбачає, що особливості здійснення місцевого самоврядування врегульовані окремим законом – «Законом про столицю». І ще в 2003 році Конституційний суд, аналізуючи положення Конституції і «Закону про столицю», чітко сказав, що головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Тобто, людина, яку обрали мешканці столиці. Крапка!» - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що сьогодні киян хочуть позбавити права обирати владу в своєму місті.

«У жодній європейській країні, жодному європейському місті владу не призначають. Її обирають люди. А Україна – це Європа. Я вірю. І роблю все, щоб Київ став справді європейською столицею», - сказав Кличко.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

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