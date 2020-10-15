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    На Банковій з’явився банер із антисемітським написом: поліція відкрила справу

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    Банер біля Офісу президента України - На Банковій з’явився банер із антисемітським написом: поліція відкрила справу
    Банер біля Офісу президента України
    Фото: Об’єднана єврейська община України

    Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння правопорушення

    До поліції Києва із офіційним листом звернувся виконавчий директор Об’єднаної єврейської общини України. Він повідомив, що у середу, 14 жовтня, біля будівлі Офісу президента України в Києві невідомі особи розгорнули банер із антисемітськими висловлюваннями.

    Про це інформує пресслужба столичної поліції.

    За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Передбачене покарання - від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

    Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вказаного правопорушення.

    Нагадаємо, 14 жовтня відзначали державне свято День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та 78-у річницю створення Української повстанської армії.

    У Марші УПА взяли участь кілька тисяч людей. Вони пройшли ходою від червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Офісу президента.

    Учасники Маршу прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади.

    У поліції заявили, що на заходах до Дня захисника України не зафіксували жодних правопорушень.

    Національна поліція України Київ кримінал День захисника України Офіс президента
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