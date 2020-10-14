Заходи до Дня захисника у Києві пройшли без порушень – поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марш УПА у Києві Фото: Главком

На всіх локаціях, де проходили заходи, ніяких правопорушень не зафіксовано

У Києві на заходах до Дня захисника України не зафіксували жодних правопорушень.

Про це повідомляє поліція Києва.

«На всіх локаціях, де проходили заходи, ніяких правопорушень не зафіксовано. Перед початком їх проведення вибухотехніки і кінологи обстежили територію і в посиленому режимі несення служби забезпечували правопорядок», – йдеться у повідомленні.

Поліція супроводжувала колону під час ходи від парку імені Тараса Шевченка до будівлі Офісу президента на Банковій.

«Безпека громадян забезпечували працівники всіх структурних підрозділів, у тому числі, поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, завдяки чому заходи пройшли спокійно», – додали в поліціїю.

Правоохоронці продовжують забезпечувати охорону громадської безпеки і порядку на вулицях Києва.

Як повідомлялося, учасники Маршу УПА, що сьогодні проходить у Києві, прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади.

Нагадаємо, 14 жовтня відзначають державне свято День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та 78-у річницю створення Української повстанської армії.

У Марші УПА взяли участь кілька тисяч людей. Вони пройшли ходою від червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Офісу президента.