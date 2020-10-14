Марш УПА: націоналісти закликали владу ухвалити закон про колаборантів



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Учасники маршу на честь Дня захисників України прийшли до Офісу президента Фото Станіслава Груздєва, Главком

Також патріоти вимагають звільнити Венедіктову з посади генпрокурора

Учасники Маршу УПА, що сьогодні проходить у Києві, прийшли до будівлі Офісу президента й озвучили свої вимоги до влади.

«Перше. Ми вимагаємо прийняти закон захисту Української держави від колаборантів. І саме те, що на сьогоднішній день він досі не прийнятий, говорить, скоріш за все, що ці колаборанти та зрадники тут, у кабінетах», – сказав колишній командир полку «Азов» та керівник центрального штабу праворадикальної організації «Національний корпус» Максим Жорін.

Другою вимогою учасників акції стало звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

«Ця людина ані морального права не має, ані професійних компетенцій. Ба більше, саме Венедіктова системно працює, щоб фабрикували справи й кидали за ґрати українських патріотів», – сказав Жорін.

Він нагадав, що 15 чоловіків перебувають під арештом у справі про напад на прихильників народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви під Харковом наприкінці серпня.

Тому Жорін озвучив вимогу «припинити переслідувати українських патріотів та людей, які захищають Україну» і «нарешті розпочати реальну боротьбу з п’ятою проросійською колоною всередині країни».

Представники української влади наразі не коментували вимоги учасників акції.

14 жовтня відзначають державне свято День захисника України, День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та 78-у річницю створення Української повстанської армії.

У Марші УПА взяли участь кілька тисяч людей. Вони пройшли ходою від червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Офісу президента.