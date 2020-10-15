У Києві пограбували будинок іноземного дипломата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий - 31-річний киянин, у якого вилучили викрадені речі Фото: Нацполіція

Правоохоронці за добу розкрили крадіжку з будинку дипломата

До столичних поліцейських звернувся іноземний дипломат і повідомив, що вночі з приватного будинку, де він живе разом із сім’єю, невідомий викрав гроші та ноутбук. Для розкриття злочину оперативний черговий Шевченківського управління поліції направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів та оперативників.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці опитали потерпілого та розпочали пошуки крадія.

«На місці події вилучили сліди і переглянули записи з камер відеоспостереження. Завдяки цьому ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили», - розповів начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

Затриманий - 31-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. У крадія поліцейські вилучили крадені речі.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.