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    Новини

    У Києві пограбували будинок іноземного дипломата

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    Затриманий - 31-річний киянин, у якого вилучили викрадені речі - У Києві пограбували будинок іноземного дипломата
    Затриманий - 31-річний киянин, у якого вилучили викрадені речі
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці за добу розкрили крадіжку з будинку дипломата

    До столичних поліцейських звернувся іноземний дипломат і повідомив, що вночі з приватного будинку, де він живе разом із сім’єю, невідомий викрав гроші та ноутбук. Для розкриття злочину оперативний черговий Шевченківського управління поліції направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів та оперативників.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці опитали потерпілого та розпочали пошуки крадія.

    «На місці події вилучили сліди і переглянули записи з камер відеоспостереження. Завдяки цьому ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили», - розповів начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

    Затриманий - 31-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. У крадія поліцейські вилучили крадені речі.

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    У Києві пограбували будинок іноземного дипломата
    У Києві пограбували будинок іноземного дипломата

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал іноземці пограбування будинок злочин злочинець
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