На Березняках горіли торговельні кіоски (фото)



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Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені внутрішня обшивка, меблі, торговельне обладнання, вітрина та віконні рами кіосків Фото: ДСНС

пПожежа виникла в торговельному кіоску з розповсюдженням на сусідні

Сьогодні, 8 квітня, сталася пожежа у торговельному павільйоні на вулиці Івана Миколайчука 4, що у Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:24.

«На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в торговельному кіоску з розповсюдженням на суміжні торговельні кіоски», - повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

О 15:04 пожежу на площі 100 кв. м було локалізовано, а о 15:16 ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені внутрішня обшивка, меблі, торговельне обладнання, вітрина та віконні рами.

На місце пожежі виїжджало 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 1 до 7 квітня) у Києві вогнеборці ліквідували 280 пожеж.