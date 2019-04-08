На Лук’янівці вщент згорів BMW (фото, відео)



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Щоб ліквідувати загоряння, рятувальники розкривали капот за допомогою бензорізу Фото: Інформатор

Вогонь повністю охопив автомобіль до прибуття рятувальників

У неділю, 7 квітня, на вулиці Юрія Іллєнка, 7 у Шевченківському районі Києва сталася пожежа: горів автомобіль BMW. Вогонь повністю охопив і знищив машину.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 21:55. Про це повідомляє Інформатор.

До моменту прибуття рятувальників вогонь вже повністю охопив автомобіль. Щоб ліквідувати загоряння, рятувальники розкривали капот за допомогою бензорізу.

За лічені хвилини вогонь вдалося локалізувати і ліквідувати. Обійшлося без постраждалих.

Попередньо, пожежа почалася з салону машини. Однак точну причину загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці.

На місці працювали дві одиниці основної техніки і 10 чоловік особового складу. Також чергували патрульні і медики. Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, у Києві близько 23:50 7 квітня спалахнула пожежа в районі Куренівки, на вулиці Гомельській, 30. В процесі пожежі мешканці сусідніх будинків почали допомагати гасити пожежу.

ЗМІ повідомляли про щонайменше три вибухи газових балонів та чотири будинки, які охопив вогонь.

Масштабну пожежу, яка знищила дерев’яний сарай, дерев’яну прибудову, літню кухню та одноповерховий житловий будинок, вдалося ліквідувати о 3:12 8 квітня.