На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)



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Рятувальники ліквідували пожежу за 20 хвилин Фото: Інформатор

На Позняках загорівся будівельний вагончик

У п'ятницю, 29 березня, на вулиці Олени Пчілки, 5 в Києві сталася пожежа. На території будівництва житлового комплексу загорівся будівельний вагончик.

Займання сталося близько 4:30. Про це повідомляє Інформатор.

Рятувальники приборкали полум'я через 20 хвилин.

За словами охоронця, вночі на об'єкті перебував він і його напарник. Чоловік сидів у сусідньому вагончику, а ось де був в момент пожежі його колега - він не знає.

На місце прибули медики, але їх допомога не знадобилася.

Попередньо, в підсобному приміщення згорів робочий інвентар. На місці працювали дві одиниці пожежної техніки та 8 чоловік особового складу. Начальник будівництва ситуацію ніяк не коментував, а причини події встановить пожежна інспекція.