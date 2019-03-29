  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники ліквідували пожежу за 20 хвилин - На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)
    Рятувальники ліквідували пожежу за 20 хвилин
    Фото: Інформатор

    На Позняках загорівся будівельний вагончик

    У п'ятницю, 29 березня, на вулиці Олени Пчілки, 5 в Києві сталася пожежа. На території будівництва житлового комплексу загорівся будівельний вагончик.

    Займання сталося близько 4:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Рятувальники приборкали полум'я через 20 хвилин.

    Читайте також

    За словами охоронця, вночі на об'єкті перебував він і його напарник. Чоловік сидів у сусідньому вагончику, а ось де був в момент пожежі його колега - він не знає.

    На місце прибули медики, але їх допомога не знадобилася.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)
    На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)
    На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)
    На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)
    Фото: Інформатор

    Попередньо, в підсобному приміщення згорів робочий інвентар. На місці працювали дві одиниці пожежної техніки та 8 чоловік особового складу. Начальник будівництва ситуацію ніяк не коментував, а причини події встановить пожежна інспекція.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС будівництво рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ