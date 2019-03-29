На будівництві у Києві сталася пожежа (фото)
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Розсилка
На Позняках загорівся будівельний вагончик
У п'ятницю, 29 березня, на вулиці Олени Пчілки, 5 в Києві сталася пожежа. На території будівництва житлового комплексу загорівся будівельний вагончик.
Займання сталося близько 4:30. Про це повідомляє Інформатор.
Рятувальники приборкали полум'я через 20 хвилин.
За словами охоронця, вночі на об'єкті перебував він і його напарник. Чоловік сидів у сусідньому вагончику, а ось де був в момент пожежі його колега - він не знає.
На місце прибули медики, але їх допомога не знадобилася.
Попередньо, в підсобному приміщення згорів робочий інвентар. На місці працювали дві одиниці пожежної техніки та 8 чоловік особового складу. Начальник будівництва ситуацію ніяк не коментував, а причини події встановить пожежна інспекція.