Затримано палія, який влаштував пожежу у будинку на Троєщині



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У результаті пожежі було пошкоджено загальні східці будинку, двері та коридор квартири Фото: Нацполіція

Внаслідок умисного підпалу квартири димом отруїлося троє дітей та жінка

Поліція затримала чоловіка, який підпалив речі перед квартирою, розташованою у будинку на вулиці Сергія Лифаря Деснянського району.

За викликом на місце пожежі виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, наряди патрульних та пожежники, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, зловмисник у стані алкогольного сп'яніння намагався потрапити до квартири, де проживала його дружина із сином. На момент події у помешканні знаходились її сестра із своїм 10-річним сином та його теща.

«Ми з'ясували, що останнім часом чоловік не проживав разом зі своєю родиною, а вчора прийшов до них додому, та після кількох невдач вибити двері, підпалив на порозі речі, які лежали у загальному коридорі. Завдяки вчасному прибуттю рятувальників, вогонь вдалося ліквідували, натомість від диму постраждали діти та сестра дружини», - додав Косовський.

У результаті пожежі було пошкоджено загальні східці будинку, двері та коридор квартири, в яку намагався потрапити підозрюваний. Внаслідок події димом отруїлися троє неповнолітніх дітей: племінник дружини та двоє сусідських дітей. Їх було негайно госпіталізовано для надання медичної допомоги в лікарню «Охматдит». Крім того, також постраждала 33-річна сестра дружини правопорушника.

Поліція оперативно затримала 39-річного зловмисника на місці злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.