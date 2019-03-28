Під час пожежі у будинку на Троєщині постраждали троє дітей



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Пожежа сталася у будинку на вул. Сержа Лифаря, 11 Фото: ДСНС

Попередньою причиною пожежі у багатоповерхівці є умисний підпал

У середу, 27 березня, сталася пожежа у будинку на вул. Сержа Лифаря, 11, що у Деснянському районі столиці.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в тамбурі на 7-му поверсі 9-поверхового житлового будинку з подальшим розповсюдженням вогню на одну із квартир. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу на площі 15 кв. м.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з будинку 5 осіб і врятували жінку та трьох дітей. Врятованих діток було госпіталізовано з підозрою на отруєння продуктами горіння, жінка від госпіталізації відмовилась.

До гасіння пожежі було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Загиблих немає.

Попередньою причиною пожежі є умисний підпал, проте, остаточну причину займання встановлює слідство.