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    Депутату Київради спалили другий автомобіль за два місяці

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    Депутату Київради спалили другий автомобіль за два місяці

    Назаренко звинувачує у підпалі авто столичну будівельну мафію

    У Києві в ніч на 27 березня невідомі підпалили депутата Київради Володимира Назаренка. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Вночі злочинці спалили машину. Близько 3-ї ночі на 27 березня негідники, налякані тим, що їх чекає правосуддя, підпалили машину, якою я користувався протягом останнього місяця. Нові погрози, ще один підпал. Після недавнього спалення машини моєї матері я вкотре почав отримувати погрози. Обіцяли вбити і розправитися. Прийшли, на щастя, тільки до авто», – написав депутат від Свободи, прикріпивши відео, як горів його автомобіль.

    Своєю чергою, у повідомленні на сторінці націоналістичної організації Сокіл у Facebook повідомляється, що спалений автомобіль Volkswagen T5 2009 року, яким користувався член цієї організації Назаренко, належав іншому члену ВГО Сокіл – Ярославу Лутцу.

    «Машину використовували для організаційних потреб, а під час президентської виборчої кампанії – і для потреб виборчого штабу Руслана Кошулинського в Солом’янському районі Києва», – йдеться в повідомленні.

    У коментарі самого Назаренка в цій же публікації йдеться, що він знає, хто йому погрожує.

    «Очевидно, це ті, проти кого я веду активну боротьбу, – столична будівельна мафія, яка співпрацює з п’ятою колоною і російським бізнесом», – повідомив він.

    Він додав, що цю машину спалили ті самі люди, що й попередню.

    «Думаю, що цього разу авто підпалили ті ж люди. Адже стиль підпалу той самий. Так само: вночі – через лобове скло – в машину була закинута запальна суміш, яка швидко випалює все всередині і яку важко загасити», – додав депутат.

    Як повідомлялося, пожежа в автомобілі Toyota Land Cruiser у дворі будинку на проспекті Перемоги сталася близько другої години ночі 12 лютого. Зясувалося, що автівка належить матері депутата міськради Володимира Назаренка.

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