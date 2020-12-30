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    На будівництві в Києві горів кран: є постраждалий (відео)

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    Сталося загоряння у кабіні баштового крана - На будівництві в Києві горів кран: є постраждалий (відео)
    Сталося загоряння у кабіні баштового крана
    Фото: ДСНС

    Рятувальників пустили на територію будівництва лише після прибуття правоохоронців

    Сьогодні, 30 грудня, сталася пожежа на території будівництва на вул. Червоноткацькій, 79 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла о Служби порятунку «101» о 12:50, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Рятувальників викликали громадяни, які проходили повз новобудови.

    Як виявилось, сталося загоряння у кабіні баштового крана. Рятувальники не змогли відразу приступити до ліквідації пожежі, оскільки адміністрація об’єкту не допускала вогнеборців на територію. Лише після прибуття правоохоронних органів рятувальникам вдалося потрапити на територію будівництва.

    У ході розвідки бійці виявили біля крана оператора з опіками верхніх кінцівок. Чоловік самотужки намагався погасити вогонь. Рятувальники передали чоловіка лікарям швидкої допомоги, потерпілий допомогу отримав на місці від госпіталізації відмовився.

    О 13:40 після відключення крана від електроживлення та отримання дозволу на гасіння пожежі рятувальники приступили до її гасіння.

    О 13:45 пожежа була локалізована, а о 13:57 – ліквідована на площі 2 кв. м.

    Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджені електрокабелі та пульт управління крана.

    До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Теги: пожежа Київ ДСНС будівництво рятувальники
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