У Миколаєві сталась масштабна пожежа на зерновому терміналі

Пожежа на зерновому терміналі в Миколаєві сталась ввечері 29 грудня

Причиною пожежі ймовірно стало коротке замикання

У Миколаєві рятувальники ДСНС ліквідували пожежу зовнішнього стрічкового конвеєра зернового терміналу на площі в 500 м. кв. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.

«29 грудня в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу на одному з об'єктів на Каботажному спуску міста Миколаєва», - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про загорання зовнішнього транспортувального конвеєра на підприємстві на спецлінію 101 надійшло о 17:52. За підвищеним номером виклику були направлені чергові караули ДСНС. О 19:20 пожежа на зерновому терміналі площею 500 м. кв. була локалізована, а о 20:50 ліквідована.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Дії пожежників були направлені на гасіння вогню і захисту куполів для зберігання зерна. Жертв і постраждалих немає. Збиток встановлюється.