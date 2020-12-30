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    У Миколаєві сталась масштабна пожежа на зерновому терміналі

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    <p>Пожежа на зерновому терміналі в Миколаєві сталась ввечері 29 грудня&nbsp;</p> - У Миколаєві сталась масштабна пожежа на зерновому терміналі

    Пожежа на зерновому терміналі в Миколаєві сталась ввечері 29 грудня 

    Фото: ДСНС

    Причиною пожежі ймовірно стало коротке замикання

    У Миколаєві рятувальники ДСНС ліквідували пожежу зовнішнього стрічкового конвеєра зернового терміналу на площі в 500 м. кв. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.

    «29 грудня в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу на одному з об'єктів на Каботажному спуску міста Миколаєва», - йдеться в повідомленні.

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    У Миколаєві сталась масштабна пожежа на зерновому терміналі
    У Миколаєві сталась масштабна пожежа на зерновому терміналі
    У Миколаєві сталась масштабна пожежа на зерновому терміналі
    У Миколаєві сталась масштабна пожежа на зерновому терміналі

    Повідомлення про загорання зовнішнього транспортувального конвеєра на підприємстві на спецлінію 101 надійшло о 17:52. За підвищеним номером виклику були направлені чергові караули ДСНС. О 19:20 пожежа на зерновому терміналі площею 500 м. кв. була локалізована, а о 20:50 ліквідована.

    За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Дії пожежників були направлені на гасіння вогню і захисту куполів для зберігання зерна. Жертв і постраждалих немає. Збиток встановлюється.

     

    Теги: пожежа ДСНС зерно Миколаїв рятувальники
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