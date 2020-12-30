  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час ліквідації пожежі в гаражах у Києві виявлено два трупи (фото)

    • Розсилка
    Пожежа виникла у металевих гаражах - Під час ліквідації пожежі в гаражах у Києві виявлено два трупи (фото)
    Пожежа виникла у металевих гаражах
    Фото: ДСНС

    Обставини смерті людей будуть встановлюватись правоохоронними органами

    У вівторок, 29 грудня, сталася пожежа на Голосіївському проспекті, 110 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:35. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    По прибуттю на місце пожежі рятувальники 8 Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що сталося загоряння у двох металевих гаражах, розміром 3х6 м.

    Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено 2 трупи невідомої статі.

    О 15:58 бійці локалізували пожежу, а о 16:12 ліквідували.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Під час ліквідації пожежі в гаражах у Києві виявлено два трупи (фото)
    Під час ліквідації пожежі в гаражах у Києві виявлено два трупи (фото)
    Під час ліквідації пожежі в гаражах у Києві виявлено два трупи (фото)

    На місці пожежі працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причина пожежі та обставини смерті людей будуть встановлюватись правоохоронними органами.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies