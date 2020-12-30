Під час ліквідації пожежі в гаражах у Києві виявлено два трупи (фото)

Обставини смерті людей будуть встановлюватись правоохоронними органами

У вівторок, 29 грудня, сталася пожежа на Голосіївському проспекті, 110 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:35. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

По прибуттю на місце пожежі рятувальники 8 Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що сталося загоряння у двох металевих гаражах, розміром 3х6 м.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено 2 трупи невідомої статі.

О 15:58 бійці локалізували пожежу, а о 16:12 ліквідували.

На місці пожежі працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина пожежі та обставини смерті людей будуть встановлюватись правоохоронними органами.