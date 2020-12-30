  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва горів черговий ресторан

    • Розсилка
    На місці пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 вогнеборців - У центрі Києва горів черговий ресторан
    На місці пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники двічі за день виїжджали на гасіння пожеж у ресторанах

    У вівторок, 29 грудня, ввечері сталась пожежа в ресторані на вул. Богдана Хмельницького, 10 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули рятувальники найближчих державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилось, сталося загоряння у 5-поверховому житловому будинку на першому поверсі у закладі громадського харчування. До прибуття бійців люди та персонал вийшли на вулицю.

    О 20:22 пожежу було локалізовано, а о 20:25 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено та розібрано 4 кв. м стіни закладу.

    На місці пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як відомо, за адресою вул. Богдана Хмельницького, 10 знаходиться ресторан «Сушия».

    29 грудня вранці сталася пожежа у ресторані «Eshak на Васильківській» на вул. Великій Васильківській, 85/87 в Києві.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies