У центрі Києва горів черговий ресторан

На місці пожежі було задіяно 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 вогнеборців

Столичні рятувальники двічі за день виїжджали на гасіння пожеж у ресторанах

У вівторок, 29 грудня, ввечері сталась пожежа в ресторані на вул. Богдана Хмельницького, 10 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники найближчих державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилось, сталося загоряння у 5-поверховому житловому будинку на першому поверсі у закладі громадського харчування. До прибуття бійців люди та персонал вийшли на вулицю.

О 20:22 пожежу було локалізовано, а о 20:25 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено та розібрано 4 кв. м стіни закладу.

На місці пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як відомо, за адресою вул. Богдана Хмельницького, 10 знаходиться ресторан «Сушия».

29 грудня вранці сталася пожежа у ресторані «Eshak на Васильківській» на вул. Великій Васильківській, 85/87 в Києві.