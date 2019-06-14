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    На чотирьох вулицях Києва на два дні відключать воду (адреси)

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    На чотирьох вулицях Києва на два дні відключать воду (адреси)

    Киянам радять запастися водою

    «Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які розпочнуться у п’ятницю, 14 червня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

    У зв`язку з цим з 19:00 до 7:00 16 червня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

    • вул. Якутська, 1А, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12;
    • вул. Качалова, 5, 5А, 5В, 5Г, 7, 52, 52А, 52Б;
    • вул. Корольова, 1, 1А;
    • пр. Відрадний, 52А.

    «Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, раніше стало відомо, де цього тижня буде відключено водопостачання у Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

    Також повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.

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