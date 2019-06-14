На чотирьох вулицях Києва на два дні відключать воду (адреси)
Киянам радять запастися водою
«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які розпочнуться у п’ятницю, 14 червня. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.
У зв`язку з цим з 19:00 до 7:00 16 червня буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- вул. Якутська, 1А, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12;
- вул. Качалова, 5, 5А, 5В, 5Г, 7, 52, 52А, 52Б;
- вул. Корольова, 1, 1А;
- пр. Відрадний, 52А.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, раніше стало відомо, де цього тижня буде відключено водопостачання у Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Також повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.