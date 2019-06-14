На чотирьох вулицях Києва на два дні відключать воду (адреси)



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Киянам радять запастися водою

«Київводоканал» попередив про планові ремонтні роботи на мережі, які розпочнуться у п’ятницю, 14 червня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання.

У зв`язку з цим з 19:00 до 7:00 16 червня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

вул. Якутська, 1А, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12;

вул. Качалова, 5, 5А, 5В, 5Г, 7, 52, 52А, 52Б;

вул. Корольова, 1, 1А;

пр. Відрадний, 52А.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, раніше стало відомо, де цього тижня буде відключено водопостачання у Києві у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Також повідомлялося, що у Києві тарифи на холодну воду та водовідведення поки не підвищуватимуть. Зростання вартості послуги може відбутися у січні 2020 року.