На дитячому майданчику в Оболонському районі столиці знайшли розбиті ртутні термометри

Ртуть з території майданчику прибрали фахівці Київської аварійно-рятувальної служби

Небезпечну знахідку виявили мешканці Оболонського району безпосередньо на одному з дитячих майданчиків. Як повідомляє КАРС «Київська служба порятунку» на своїй на сторінці в Facebook, на майданчику були знайдені шість розбитих ртутних термометрів.

Хто їх туди приніс і навіщо – поки що невідомо. Кияни в коментарях припускають, що це може бути якась із розташованих поруч медичних установ.

Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби прибрали місцеість, але все ж закликають киян ознайомитися з правилами поведінки, якщо ртутний термометр все ж розбився.

В першу чергу, не можна збирати ртуть пилососом, віником, або ганчіркою. Крім цього, необхідно дотримуватися правил безпеки: вивести з приміщення незадіяних у прибиранні людей, а також дітей тварин, закрити кімнату, де розбився градусник, відкрити вікно, не створюючи при цьому протяг. При збиранні обов'язково використовувати гумові рукавички.

Більш детально з правилами поведінки і прибирання розбитого градусника можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося про те, що у столиці встановлено 139 контейнерів для збору небезпечних відходів.