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    На дитячому майданчику в Оболонському районі столиці знайшли розбиті ртутні термометри

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    Термометри, які виявили на дитячому майданчику<br /> - На дитячому майданчику в Оболонському районі столиці знайшли розбиті ртутні термометри

    Термометри, які виявили на дитячому майданчику

    Фото: КАРС

    Ртуть з території майданчику прибрали фахівці Київської аварійно-рятувальної служби

    Небезпечну знахідку виявили мешканці Оболонського району безпосередньо на одному з дитячих майданчиків. Як повідомляє КАРС «Київська служба порятунку» на своїй на сторінці в Facebook, на майданчику були знайдені шість розбитих ртутних термометрів.

    Хто їх туди приніс і навіщо – поки що невідомо. Кияни в коментарях припускають, що це може бути якась із розташованих поруч медичних установ.

    Рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби прибрали місцеість, але все ж закликають киян ознайомитися з правилами поведінки, якщо ртутний термометр все ж розбився.

    В першу чергу, не можна збирати ртуть пилососом, віником, або ганчіркою. Крім цього, необхідно дотримуватися правил безпеки: вивести з приміщення незадіяних у прибиранні людей, а також дітей тварин, закрити кімнату, де розбився градусник, відкрити вікно, не створюючи при цьому протяг. При збиранні обов'язково використовувати гумові рукавички.

    Більш детально з правилами поведінки і прибирання розбитого градусника можна ознайомитися за посиланням.

    Раніше повідомлялося про те, що у столиці встановлено 139 контейнерів для збору небезпечних відходів.

    Теги: екологія Київ діти рятувальники кияни
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