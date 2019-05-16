Київ потрапив до топ-10 наймальовничих міст світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андріївський узвіз

Столиця України посіла 9-е місце в списку міст з найкращими видами

Читачі британського видання The Guardian відзначили українську столицю як місто із контрастними краєвидами: від купольної церкви до сучасних споруд. Про це повідомляє The Guardian.

«Церква св. Андрія в пастельних тонах, на вершині крутого пагорба в історичному Подільському районі Києва, має чудову архітектуру періоду бароко. Але те, що дійсно виокремлює цю церкву серед інших - це те, що вона є оглядовою платформою, яка відкриває краєвиди міста на 360 градусів. Ви можете дивитися вниз на барвисті старі будинки, купольні церкви і бруковану дорогу, відому як Андріївський спуск, а потім обернутися, щоб побачити річку і сучасне місто», - йдеться у публікації.

До цього рейтингу також потрапили Джайпур (Індія), Гавана (Куба), Верона (Італія), Берген (Норвегія), Вальпараїсо (Чилі), Більбао (Іспанія), Ханой (В'єтнам), Нью-Йорк (США) і Кейптаун (Південна Африка).

Нагадаємо, нещодавно Київ та Львів потрапили до тoп-10 найкращих міст світу для інвестицій. А провідна американська газета «The Washington Post» рекомендувала місто Львів як обов’язкову локацію для відвідин в Україні.

Google створив сайт для подорожей, де є маршрути Україною. Сайт показує туристам інформаційне зведення про місто, список цікавих місць, рекомендовані маршрути на день/тиждень, а також вартість готелів і завантаженість локації.