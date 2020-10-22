На бібліотеку імені Вернадського спроєктують соціальний ролик «Благаю, світись!» новини компаній



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Запуск проєкції 22 жовтня також транслюватиметься онлайн у Facebook та YouTube

22 жовтня о 19:00 у Києві, на будівлі Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського, покажуть лазерну проєкцію, присвячену безпеці на дорозі та важливості використання світловідбивних елементів у темний період доби. Лазерне шоу є продовженням щорічної ініціативи ОККО «Благаю, живи! Безпека на дорозі», яка у цьому році проходить під гаслом «Благаю, світись!».

«Цього року ми вирішили підняти тему невикористання світловідбивачів, адже рівень аварійності у темний період доби – серйозна проблема для українських доріг. За даними Національної поліції України за 2019 рік, з причини наїзду на пішохода загинула 1261 людина. Тож ми хочемо привернути увагу абсолютно всіх учасників дорожнього руху до проблеми та закликати через емоцію берегти життя», – зазначає керівник департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

До соціального заходу долучаться експерти та активісти, зокрема засновник електромобільного блогу AutoGeek Євген Муджирі, а також співзасновник велокоманди Echelon, переможець змагань з гірського та шосейного велоспорту Дмитро Петров, які обговорять рівень аварійності в Україні, досвід використання світловідбивачів тощо. Вестиме захід Олександр Попов, ведучий телеканалу «1+1».

Лазерну проєкцію «Благаю, світись!», мета якої – нагадати учасникам дорожнього руху про важливість берегти життя та необхідність використовувати світловідбивачі, кияни та гості міста зможуть побачити на будівлі бібліотеки наживо протягом 3-х днів – 22, 23 та 24 жовтня з 19:00 до 21:00.

Запуск проєкції 22 жовтня також транслюватиметься онлайн у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, що компанія планувала запуск проєкту в неділю, 18 жовтня. Але у зв’язку з погіршенням погодних умов, зокрема через шквальний вітер, що не дав змогу використати необхідне для трансляції обладнання, компанія перенесла лазерне шоу на четвер, 22 жовтня.